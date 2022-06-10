В Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке

11 июня 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

По версии следствия, мужчина передал судебному приставу десять тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.