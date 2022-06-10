10 июня 2022

В Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, мужчина передал судебному приставу десять тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.

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В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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