В Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке

В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.
«По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.
В Ханты-Мансийске 42-летнего местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый передал старшему судебному приставу денежные средства в сумме десять тысяч рублей в качестве взятки за снятие запрета на выезд за пределы РФ, наложенного в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. После передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.