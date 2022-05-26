СК: чиновнице из ХМАО могли дать взятку путевкой в детский лагерь

27 мая 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что подозреваемая получила еще 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК по ХМАО. «Под угрозой организации проверки и привлечения к ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, получила от предпринимателя взятку в виде оплаты путевки в детский оздоровительный лагерь стоимостью 37 тысяч рублей», — говорится в сообщении следственного комитета Югры. События произошли еще в 2015 году. Кроме того подозреваемая, по версии следствия, освободила точку общепита от административной ответственности, за что получила еще 40 тысяч рублей. Дома и на работе у подозреваемой провели обыски и изъяли документы. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница администрации Югорска обвиняется в сборе информации об имуществе одного из местных бизнесменов. Данные чиновница передавала его конкурентам.

В Нягани сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК по ХМАО. «Под угрозой организации проверки и привлечения к ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, получила от предпринимателя взятку в виде оплаты путевки в детский оздоровительный лагерь стоимостью 37 тысяч рублей», — говорится в сообщении следственного комитета Югры. События произошли еще в 2015 году. Кроме того подозреваемая, по версии следствия, освободила точку общепита от административной ответственности, за что получила еще 40 тысяч рублей. Дома и на работе у подозреваемой провели обыски и изъяли документы. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница администрации Югорска обвиняется в сборе информации об имуществе одного из местных бизнесменов. Данные чиновница передавала его конкурентам.