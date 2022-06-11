11 июня 2022

Екатеринбург попал в топ городов, где больше всего рады туристам

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ЧМ-2018. Футбольные болельщики перед 44 матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, путешествие, турист, болельщики сборной мексики
Уральская столица заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных городов РФ Фото:

Екатеринбург попал в список самых гостеприимных российских городов — за то, чтобы туристы приезжали чаще, высказались 59% горожан. Результаты опроса представили аналитики сервиса SuperJob.

«В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград, где за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных, Красноярск, Екатеринбург — по 59% и Самара — 58%. Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре — 38 процентов», — цитируют авторов опроса «РИА Новости».

В Москве туристов ждут всего 37% опрошенных, а в Санкт-Петербурге 46%. Ранее жители Екатеринбурга стали участниками другого опроса — у них спросили о самых нелюбимых бытовых делах. Большинство ответили, что не любят гладить и мыть посуду.

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Екатеринбург попал в список самых гостеприимных российских городов — за то, чтобы туристы приезжали чаще, высказались 59% горожан. Результаты опроса представили аналитики сервиса SuperJob. «В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград, где за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных, Красноярск, Екатеринбург — по 59% и Самара — 58%. Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре — 38 процентов», — цитируют авторов опроса «РИА Новости». В Москве туристов ждут всего 37% опрошенных, а в Санкт-Петербурге 46%. Ранее жители Екатеринбурга стали участниками другого опроса — у них спросили о самых нелюбимых бытовых делах. Большинство ответили, что не любят гладить и мыть посуду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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