Опрос: екатеринбуржцы не любят мыть посуду и гладить белье

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди екатеринбуржцев и выяснил, какие дела по дому они не любят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге с 13 мая по 2 июня провели опрос среди горожан по поводу бытовой активности. Самыми нелюбимыми делами по дому у екатеринбуржцев оказались уборка и глаженье, сообщили URA.RU авторы исследования, аналитики сервиса SuperJob.

«Глажение и уборка: именно их больше всего не любят 28 и 23% опрошенных соответственно. Мытье посуды на первом месте антирейтинга бытовых обязанностей у 15%, готовка — у 10%. К закупке продуктов и стирке опрошенные относятся спокойнее — их не любят 6% и 4% соответственно», — рассказывают авторы исследования.

Также аналитики отмечают, что домашние дела чаще выполняют женщины. Мужчины старше 34 лет активнее помогают в быту, чем более молодые екатеринбуржцы. При этом за 10 лет они стали активнее привлекаться к бытовым обязанностям за исключением глажки. Ранее URA.RU сообщало о другом исследовании, связанным с Екатеринбургом. Аналитики опросили россиян и выяснили, что 5% хотят приобрести недвижимость в уральской столице.