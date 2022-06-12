12 июня 2022

В Свердловской области в пожаре пострадали трое детей. Фото

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Пожар в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ). Екатеринбург, огонь, тушение пожара, Мчс россии
Пожар произошел в девятиэтажке в городе Заречный (фото из архива) Фото:

В городе Заречный (Свердловская область) 12 июня загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральская. Из здания эвакуировали 40 человек, пострадали трое детей, сообщает отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный.

«Термические ожоги шеи, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2010 года рождения; термические ожоги лба, задней боковой поверхности грудной клетки и рваную рану правого предплечья, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2008 года рождения; термические ожоги правой ноги, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2011 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара в квартире составила 13 квадратных метров. Огонь повредил имущество, потолок и стены. На месте работали 18 спасателей. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожар произошел на улице Уральская
Фото:
Огонь повредил домашнее имущество
Фото:
Площадь пожара составила 13 квадратных метров
Фото:

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В городе Заречный (Свердловская область) 12 июня загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Уральская. Из здания эвакуировали 40 человек, пострадали трое детей, сообщает отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный. «Термические ожоги шеи, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2010 года рождения; термические ожоги лба, задней боковой поверхности грудной клетки и рваную рану правого предплечья, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2008 года рождения; термические ожоги правой ноги, легкое отравление продуктами горения получил ребенок 2011 года рождения», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара в квартире составила 13 квадратных метров. Огонь повредил имущество, потолок и стены. На месте работали 18 спасателей. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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