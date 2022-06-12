12 июня 2022
11 июня 2022

Представители ХМАО показали арт-проект делегации Кремля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, крым, таврида, Арт обтект, Судак
Дом отображает особенности округа Фото:

На фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму югорчане представили дизайн-проект дома, который отражает особенности Ханты-Мансийского автономного округа. Делегация во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетила объект, сообщается в telegram-канале «Югра. Официально».

«Представители Югры в своем домике отобразили особенности кочевой жизни коренных народов Севера. На огонек заглянула делегация с Сергеем Кириенко», — отмечается в сообщении.

Презентация дома состоялась в рамках проекта «Арт.Родина». Каждый объект привязан к региону, где отражены исторические и природные достопримечательности, культурное наследие. В доме, который представлен от Югры, мебель создана с использованием местных материалов, а интерьер выполнен в цветах окружного флага.

Ранее URA.RU писало, что администрация Нижневартовска не планирует использовать в городском брендинге герб, который бесплатно придумал дизайнер из Италии Александр Радионов. Об этом сообщили в мэрии.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

На фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму югорчане представили дизайн-проект дома, который отражает особенности Ханты-Мансийского автономного округа. Делегация во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетила объект, сообщается в telegram-канале «Югра. Официально». «Представители Югры в своем домике отобразили особенности кочевой жизни коренных народов Севера. На огонек заглянула делегация с Сергеем Кириенко», — отмечается в сообщении. Презентация дома состоялась в рамках проекта «Арт.Родина». Каждый объект привязан к региону, где отражены исторические и природные достопримечательности, культурное наследие. В доме, который представлен от Югры, мебель создана с использованием местных материалов, а интерьер выполнен в цветах окружного флага. Ранее URA.RU писало, что администрация Нижневартовска не планирует использовать в городском брендинге герб, который бесплатно придумал дизайнер из Италии Александр Радионов. Об этом сообщили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...