Дом отображает особенности округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму югорчане представили дизайн-проект дома, который отражает особенности Ханты-Мансийского автономного округа. Делегация во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетила объект, сообщается в telegram-канале «Югра. Официально».

«Представители Югры в своем домике отобразили особенности кочевой жизни коренных народов Севера. На огонек заглянула делегация с Сергеем Кириенко», — отмечается в сообщении.

Презентация дома состоялась в рамках проекта «Арт.Родина». Каждый объект привязан к региону, где отражены исторические и природные достопримечательности, культурное наследие. В доме, который представлен от Югры, мебель создана с использованием местных материалов, а интерьер выполнен в цветах окружного флага.

Ранее URA.RU писало, что администрация Нижневартовска не планирует использовать в городском брендинге герб, который бесплатно придумал дизайнер из Италии Александр Радионов. Об этом сообщили в мэрии.