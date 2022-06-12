В уголовном деле фигурирует поставка томографов для челябинских ковидных госпиталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13 июня задержана в аэропорту и доставлена в Следственный комитет гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» Елена Селищева. Она являлась свидетелем по уголовным делам о поставке томографов для челябинского минздрава по завышенной на 63 млн рублей цене. Сейчас ей готовятся предъявить обвинение в мошенничестве на эту сумму, сообщает источник URA.RU.

«Селищева задержана сотрудниками УФСБ, находится в третьем отделе по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР. Решается вопрос с адвокатом для проведения следственных действий. Показания против нее дал [заместитель министра здравоохранения региона Александр] Кузнецов», — рассказал источник.

Адвокат Селищевой Сергей Лаврентьев подтвердил URA.RU, что его доверительницу днем 13 июня фактически сняли с рейса. Она должна была улететь в командировку. В пресс-службах силовых структур информацию не комментируют.

«Моя доверительница является свидетелем, она ранее являлась по всем вызовам следствия, давала показания, в этот раз повестку ей вручили в пятницу вечером, у нее плановая командировка, поэтому очередные следственные действия я просил перенести, но люди в погонах посчитали иначе. В чем срочность — непонятно, хотя я понимаю, что сотрудники ФСБ хотят через тюрьму добиться признания в том, чего человек не совершал. Я нахожусь за городом, следователь об этом знает», — рассказал Сергей Лаврентьев.

10 июня Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для Александра Кузнецова. Замминистра признал вину по двум эпизодам по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и стал сотрудничать со следствием, согласившись дать показания против лиц, возможно, причастных к хищению денег при поставке томографов в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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