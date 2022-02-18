Задержанного ФСБ челябинского замминистра отправили в СИЗО

Заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова арестовали на два месяца. Такое решение принял 19 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Кузнецов и его адвокаты просили избрать меру домашний арест. Судья поддержал ходатайство следствия о взятии под стражу до 19 апреля. Своей вины он не признал. По версии следователей, он купил по завышенной цене три томографа у коммерсанта Елены Селищевой», — пояснил агентству инсайдер. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). 18 февраля Селищеву вызывали на допрос, где состоялась очная ставка.
Накануне в министерстве здравоохранения Челябинской области сотрудники регионального УФСБ и отдела по борьбе с коррупцией полицейского главка провели обыск и выемку документов. После этого силовики вывели из здания и увезли на допрос в Следственный комитет Кузнецова, который курирует в ведомстве вопросы госзакупок.
Ранее — 27 сентября 2021 года — в минздраве, в том числе в кабинете Кузнецова, уже проводились следственные действия. Силовики изъяли большой массив документов, связанных с закупками компьютерных томографов в начале пандемии COVID-19. обыски и изъятия документов. Одновременно силовики— вышибая прошли обыски в офисах фирм, занимавшихся поставками медтехники по контрактам с областью. Также сотрудники ФСБ навестили и дома коммерсантов. Итогом стало уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.
Заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова арестовали на два месяца. Такое решение принял 19 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Кузнецов и его адвокаты просили избрать меру домашний арест. Судья поддержал ходатайство следствия о взятии под стражу до 19 апреля. Своей вины он не признал. По версии следователей, он купил по завышенной цене три томографа у коммерсанта Елены Селищевой», — пояснил агентству инсайдер. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). 18 февраля Селищеву вызывали на допрос, где состоялась очная ставка. Накануне в министерстве здравоохранения Челябинской области сотрудники регионального УФСБ и отдела по борьбе с коррупцией полицейского главка провели обыск и выемку документов. После этого силовики вывели из здания и увезли на допрос в Следственный комитет Кузнецова, который курирует в ведомстве вопросы госзакупок. Ранее — 27 сентября 2021 года — в минздраве, в том числе в кабинете Кузнецова, уже проводились следственные действия. Силовики изъяли большой массив документов, связанных с закупками компьютерных томографов в начале пандемии COVID-19. обыски и изъятия документов. Одновременно силовики— вышибая прошли обыски в офисах фирм, занимавшихся поставками медтехники по контрактам с областью. Также сотрудники ФСБ навестили и дома коммерсантов. Итогом стало уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.