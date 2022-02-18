Задержанного ФСБ челябинского замминистра отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для замминистра здравоохранения Челябинской области в выходной день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова арестовали на два месяца. Такое решение принял 19 февраля Тракторозаводский районный суд Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кузнецов и его адвокаты просили избрать меру домашний арест. Судья поддержал ходатайство следствия о взятии под стражу до 19 апреля. Своей вины он не признал. По версии следователей, он купил по завышенной цене три томографа у коммерсанта Елены Селищевой», — пояснил агентству инсайдер. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). 18 февраля Селищеву вызывали на допрос, где состоялась очная ставка.

Накануне в министерстве здравоохранения Челябинской области сотрудники регионального УФСБ и отдела по борьбе с коррупцией полицейского главка провели обыск и выемку документов. После этого силовики вывели из здания и увезли на допрос в Следственный комитет Кузнецова, который курирует в ведомстве вопросы госзакупок.

Ранее — 27 сентября 2021 года — в минздраве, в том числе в кабинете Кузнецова, уже проводились следственные действия. Силовики изъяли большой массив документов, связанных с закупками компьютерных томографов в начале пандемии COVID-19. обыски и изъятия документов. Одновременно силовики— вышибая прошли обыски в офисах фирм, занимавшихся поставками медтехники по контрактам с областью. Также сотрудники ФСБ навестили и дома коммерсантов. Итогом стало уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.

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