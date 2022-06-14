Sky News: на Украине воюют более 20 тысяч иностранцев

Большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На стороне Украины воюют 20 тысяч иностранных боевиков. Об этом в интервью Sky News заявил грузинский командир Мамука Мамуашвили, который также в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.

«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», — заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тысяч наемников три тысячи — подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне.

По словам Мамуашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. В рядах ВСУ против России выступает большое количество иностранных наемников. Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и подданного Марокко — Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима — к высшей мере наказания. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти.

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