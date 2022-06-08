Наемники из Британии и Марокко признали вину в донецком суде

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Страйкбол. Тюмень, боевики, ополченцы, страйкбол, террорист
Иностранные наемники признались в нарушении Уголовного кодекса ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские наемники из Великобритании и Марокко, участвовавшие в боевых действиях против России, признались в том, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности». Это следует из видео заседания Верховного суда ДНР.

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим признали вину в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), следует из ролика, опубликовало РИА «Новости». Согласно закону, наемникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. Взятые в плен ВС ДНР британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попросили премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. В Министерстве обороны РФ отмечали, что большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, а оставшиеся из них предпочли покинуть страну.

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Украинские наемники из Великобритании и Марокко, участвовавшие в боевых действиях против России, признались в том, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности». Это следует из видео заседания Верховного суда ДНР. Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим признали вину в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), следует из ролика, опубликовало РИА «Новости». Согласно закону, наемникам грозит до 20 лет лишения свободы. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина. Взятые в плен ВС ДНР британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попросили премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. В Министерстве обороны РФ отмечали, что большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, а оставшиеся из них предпочли покинуть страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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