13 июня 2022
12 июня 2022

В общежитии Златоуста на стенах нашли грибок

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, общежитие, общага, студенты, жилая комната
В общежитии обнаружено сразу несколько нарушений СанПиН (фото из архива) Фото:

В студенческом общежитии филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в Златоусте (Челябинская область) не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в здании общежития обнаружены сразу несколько нарушений.

«Общежитие не оборудовано помещением для временной изоляции заболевших, на стенах в жилых комнатах имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, отсутствует возможность для ежедневного приема душа для студентов и так далее. Внесено представление, по результатам рассмотрения которого организован изолятор для временного пребывания заболевших, устранены выявленные нарушения закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в отношении заведующей общежитием возбуждено два дела об административных правонарушениях. Обеспечение прав обучающихся находится на контроле транспортной прокуратуры.

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В студенческом общежитии филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в Златоусте (Челябинская область) не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в здании общежития обнаружены сразу несколько нарушений. «Общежитие не оборудовано помещением для временной изоляции заболевших, на стенах в жилых комнатах имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, отсутствует возможность для ежедневного приема душа для студентов и так далее. Внесено представление, по результатам рассмотрения которого организован изолятор для временного пребывания заболевших, устранены выявленные нарушения закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что в отношении заведующей общежитием возбуждено два дела об административных правонарушениях. Обеспечение прав обучающихся находится на контроле транспортной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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