В общежитии Златоуста на стенах нашли грибок

В общежитии обнаружено сразу несколько нарушений СанПиН (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В студенческом общежитии филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в Златоусте (Челябинская область) не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в здании общежития обнаружены сразу несколько нарушений.

«Общежитие не оборудовано помещением для временной изоляции заболевших, на стенах в жилых комнатах имеются следы протеканий, признаки поражения грибком, отсутствует возможность для ежедневного приема душа для студентов и так далее. Внесено представление, по результатам рассмотрения которого организован изолятор для временного пребывания заболевших, устранены выявленные нарушения закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в отношении заведующей общежитием возбуждено два дела об административных правонарушениях. Обеспечение прав обучающихся находится на контроле транспортной прокуратуры.