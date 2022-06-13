Мэр Перми озаботился работой кондиционеров в автобусах

Глава Перми Алексей Демкин отметил большое количество жалоб горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Мэр поручил сотрудникам МКУ «Гортранс» при проверке обратить отдельное внимание на проблему.
«С наступлением теплой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте — кондиционеры в некоторых автобусах не включены. Кондиционеры в салоне должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов», — отметил Демкин в Telegram, комментируя сообщение жительницы города.
По указанию градоначальника чиновники проведут дополнительные инструктажи с перевозчиками о работе кондиционеров. Демкин также призвал горожан сообщать ему о маршрутах, на которых по каким-либо причинам кондиционеры не действуют.
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