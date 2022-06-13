13 июня 2022
12 июня 2022

Мэр Перми озаботился работой кондиционеров в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, общественный транспорт, компрос, виды перми, пермь, вид города с высоты
Пермяки жалуются мэру на духоту в автобусах Фото:

Глава Перми Алексей Демкин отметил большое количество жалоб горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Мэр поручил сотрудникам МКУ «Гортранс» при проверке обратить отдельное внимание на проблему.

«С наступлением теплой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте — кондиционеры в некоторых автобусах не включены. Кондиционеры в салоне должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов», — отметил Демкин в Telegram, комментируя сообщение жительницы города.

По указанию градоначальника чиновники проведут дополнительные инструктажи с перевозчиками о работе кондиционеров. Демкин также призвал горожан сообщать ему о маршрутах, на которых по каким-либо причинам кондиционеры не действуют.

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Глава Перми Алексей Демкин отметил большое количество жалоб горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Мэр поручил сотрудникам МКУ «Гортранс» при проверке обратить отдельное внимание на проблему. «С наступлением теплой погоды стали поступать жалобы на духоту в общественном транспорте — кондиционеры в некоторых автобусах не включены. Кондиционеры в салоне должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов», — отметил Демкин в Telegram, комментируя сообщение жительницы города. По указанию градоначальника чиновники проведут дополнительные инструктажи с перевозчиками о работе кондиционеров. Демкин также призвал горожан сообщать ему о маршрутах, на которых по каким-либо причинам кондиционеры не действуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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