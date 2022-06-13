Площадь квартиры составляет 207 кв. метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В центре Нижневартовска (ХМАО) выставили на продажу двухэтажную квартиру с камином и сауной стоимостью 20 миллионов рублей. На фото видно, что жилье оформлено в дворцовом стиле. Объявление опубликовано на сайте «Домклик».

«Квартира двухуровневая. На втором этаже имеются сауна и душевая кабина, санузел и просторная комната для отдыха с шикарным видом из окна», — говорится в описании квартиры на сайте.

В квартире четыре комнаты, а ее площадь составляет 207 квадратных метров. На фото видно, что ремонт сделан в дворцовом стиле — с позолотой, лепниной, фресками на потолке и камином. Продавцом на сайте указано агентство недвижимости «ВЕСКО».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО дом мечты с райским пейзажем продается за 45 миллионов рублей. Особняк площадью 380 квадратных метров находится в поселке Белый Яр Сургутского района на берегу Оби.

Ремонт в квартире сделали в дворцовом стиле с позолотой, лепниной и фреской на потолках Фото: скриншот с сайта «Домклик»

В квартире два этажа площадью 207 кв. м Фото: скриншот с сайта «Домклик»

В квартире есть даже сауна Фото: скриншот с сайта «Домклик»