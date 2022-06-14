Путин назначил нового прокурора, ответственного за ядерные войска

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Егиева на должность военного прокурора РВСН Фото:

Генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева назначили на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Освободить его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Ранее Путин также назначил нового прокурора Центрального военного округа. Им стал генерал-майор юстиции Андрей Попов.

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Генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева назначили на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на 5-летний срок генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Освободить его от занимаемой должности», — говорится в указе президента. Ранее Путин также назначил нового прокурора Центрального военного округа. Им стал генерал-майор юстиции Андрей Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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