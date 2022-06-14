Путин назначил нового прокурора, ответственного за ядерные войска

Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Егиева на должность военного прокурора РВСН
Генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева назначили на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на 5-летний срок генерал-лейтенанта юстиции Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения. Освободить его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.
Ранее Путин также назначил нового прокурора Центрального военного округа. Им стал генерал-майор юстиции Андрей Попов.
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