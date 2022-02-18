Путин назначил нового прокурора ЦВО

Президент России Владимир Путин назначил на пост прокурора Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Александр Антюфеев, чью отставку предсказывало URA.RU.
«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокуратором Центрального военного округа», — говорится в указе. Согласно документу, военный освобожден от должности прокурора ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Отставку прежнего прокурора ЦВО Александра Антюфеева связывали с проверкой из Москвы. По словам источников URA.RU, внимание ревизоров привлекла кадровая политика прокурора, при котором были уволены несколько руководителей. Инсайдеры сообщают — начальству Антюфеева показалось, что он стал неуправляемым.
Президент России Владимир Путин назначил на пост прокурора Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Александр Антюфеев, чью отставку предсказывало URA.RU. «Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокуратором Центрального военного округа», — говорится в указе. Согласно документу, военный освобожден от должности прокурора ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Отставку прежнего прокурора ЦВО Александра Антюфеева связывали с проверкой из Москвы. По словам источников URA.RU, внимание ревизоров привлекла кадровая политика прокурора, при котором были уволены несколько руководителей. Инсайдеры сообщают — начальству Антюфеева показалось, что он стал неуправляемым.