Путин назначил нового прокурора ЦВО

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Новый прокурор ЦВО ранее служил в прокуратуре РВСН Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин назначил на пост прокурора Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Александр Антюфеев, чью отставку предсказывало URA.RU.

«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокуратором Центрального военного округа», — говорится в указе. Согласно документу, военный освобожден от должности прокурора ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Отставку прежнего прокурора ЦВО Александра Антюфеева связывали с проверкой из Москвы. По словам источников URA.RU, внимание ревизоров привлекла кадровая политика прокурора, при котором были уволены несколько руководителей. Инсайдеры сообщают — начальству Антюфеева показалось, что он стал неуправляемым.

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Президент России Владимир Путин назначил на пост прокурора Центрального военного округа (ЦВО) Андрея Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Александр Антюфеев, чью отставку предсказывало URA.RU. «Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокуратором Центрального военного округа», — говорится в указе. Согласно документу, военный освобожден от должности прокурора ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Отставку прежнего прокурора ЦВО Александра Антюфеева связывали с проверкой из Москвы. По словам источников URA.RU, внимание ревизоров привлекла кадровая политика прокурора, при котором были уволены несколько руководителей. Инсайдеры сообщают — начальству Антюфеева показалось, что он стал неуправляемым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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