В «Красном и Белом» запретили потеть и ходить без нижнего белья

14 июня 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Ради комфорта клиентов и коллег сотрудников «К&Б» серьезно ограничат в поведении (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые правила поведения для сотрудников офисов алкосети «Красное и Белое» запрещают им ходить без нижнего белья, беседовать в туалетах, медленно ходить по коридорам и вводят ряд других ограничений. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU. «Туалет — это место не для бесед и встреч. Запрещается собираться более двух человек и медленно прогулочным шагом передвигаться по коридорам или решать какие-то вопросы. Стоит здороваться с людьми, которых вы встречаете в офисе, если вы их узнали», — говорится, в частности, в памятке, действующей в 2022 году. Помимо этого, сотрудникам «К&Б» запрещается топать в коридорах и носить обувь с металлическим набойками, носить одежду без нижнего белья и юбки такой длины, что «при наклоне вперед до угла 90 градусов» будет видно белье. Мужчинам придется обойтись без обтягивающей и прозрачной одежды, также у них не должны быть видны голые подмышки. И мужчинам, и женщинам в обязательном порядке придется пользоваться дезодорантами — запах пота не допускается. Штрафы за нарушения дресс-кода и других правил устанавливаются индивидуально. Например, за отсутствие бейджа или вынос из столовой еды, не упакованной в непрозрачный контейнер, можно расстаться с 1 тысячей рублей. Больше того, за недисциплинированного сотрудника придется заплатить и его начальнику. В пресс-службе компании воздержались от комментариев URA.RU. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Новые правила поведения для сотрудников офисов алкосети «Красное и Белое» запрещают им ходить без нижнего белья, беседовать в туалетах, медленно ходить по коридорам и вводят ряд других ограничений. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU. «Туалет — это место не для бесед и встреч. Запрещается собираться более двух человек и медленно прогулочным шагом передвигаться по коридорам или решать какие-то вопросы. Стоит здороваться с людьми, которых вы встречаете в офисе, если вы их узнали», — говорится, в частности, в памятке, действующей в 2022 году. Помимо этого, сотрудникам «К&Б» запрещается топать в коридорах и носить обувь с металлическим набойками, носить одежду без нижнего белья и юбки такой длины, что «при наклоне вперед до угла 90 градусов» будет видно белье. Мужчинам придется обойтись без обтягивающей и прозрачной одежды, также у них не должны быть видны голые подмышки. И мужчинам, и женщинам в обязательном порядке придется пользоваться дезодорантами — запах пота не допускается. Штрафы за нарушения дресс-кода и других правил устанавливаются индивидуально. Например, за отсутствие бейджа или вынос из столовой еды, не упакованной в непрозрачный контейнер, можно расстаться с 1 тысячей рублей. Больше того, за недисциплинированного сотрудника придется заплатить и его начальнику. В пресс-службе компании воздержались от комментариев URA.RU.