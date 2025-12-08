Путин назначил нового судью в Курганскую область

Светлана Пшеничникова назначена судьей Курганского областного суда. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин подписывал указ о назначении новых судей в Курганской области: тогда судьей областного суда стал Сергей Лыткин, в арбитражный суд региона был назначен Денис Шибаев, председателем Альменевского райсуда — Наиль Хабиров. Обновление судейского корпуса проходит на фоне открытия вакансий заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов, прием документов на которые завершился 1 декабря 2025 года.