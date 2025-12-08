Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин назначил нового судью в Курганскую область

09 декабря 2025 в 02:11
В областной суд назначили нового судью

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Светлана Пшеничникова назначена судьей Курганского областного суда. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.

«Судьей Курганского областного суда назначить Пшеничникову Светлану Викторовну», — отмечается в указе президента РФ. Документ утвержден 8 декабря.

Ранее Владимир Путин подписывал указ о назначении новых судей в Курганской области: тогда судьей областного суда стал Сергей Лыткин, в арбитражный суд региона был назначен Денис Шибаев, председателем Альменевского райсуда — Наиль Хабиров. Обновление судейского корпуса проходит на фоне открытия вакансий заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов, прием документов на которые завершился 1 декабря 2025 года.

