Военный Литовкин: обстрелы Донбасса говорят о скором бегстве ВСУ

14 июня 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

ВСУ делают зачистку населения Донецка, считает Дмитрий Литовкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел ВСУ Донецка говорит о том, что вооруженные силы Украины покидают территорию, производя «зачистку населения». Такое предположение в беседе с URA.RU сделал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше. Это их общепринятая тактика, потому что люди, которые находятся в руководстве Украины, а это в основном западники, генетически ненавидят все, что находится на востоке. Восток для них — москали, на каком бы языке те не разговаривали. Западная Украина считает, что именно они украинцы, хотя это смесь поляков, венгров, румын и прочее», — уверил Дмитрий Литовкин. Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил о нанесении ударов ВСУ по центру Донецка. 13 июня был обстрелян Майский рынок, жилой сектор и роддом больницы Вишневского. По факту нанесения ударов Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, главной целью ее является защиты жителей Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Обстрел ВСУ Донецка говорит о том, что вооруженные силы Украины покидают территорию, производя «зачистку населения». Такое предположение в беседе с URA.RU сделал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить. Прежде всего, ВСУ уничтожают собственное население, это свидетельство того, что они сваливают и хотят напоследок нагадить как можно больше. Это их общепринятая тактика, потому что люди, которые находятся в руководстве Украины, а это в основном западники, генетически ненавидят все, что находится на востоке. Восток для них — москали, на каком бы языке те не разговаривали. Западная Украина считает, что именно они украинцы, хотя это смесь поляков, венгров, румын и прочее», — уверил Дмитрий Литовкин. Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил о нанесении ударов ВСУ по центру Донецка. 13 июня был обстрелян Майский рынок, жилой сектор и роддом больницы Вишневского. По факту нанесения ударов Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, главной целью ее является защиты жителей Донбасса.