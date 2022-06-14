Помощник Путина рассказал о возможности переговоров с Зеленским

14 июня 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского требует тщательной проработки, заявил Юрий Ушаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не отвергает возможности переговоров президента Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в ходе конференц-колла сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Про контакты с Зеленским много говорилось, стоит ли то же самое повторять. Никто такой возможности не отвергает. Она требует соответствующих условий, тщательной проработки. Без этого встречаться никто не будет», — передает слова Ушаков корреспондент URA.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасс от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что для встречи Путина и Зеленского необходимо сначала возобновить переговоры Москвы и Киева, пишет RT. При этом в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского не исключена, сообщает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия не отвергает возможности переговоров президента Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в ходе конференц-колла сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Про контакты с Зеленским много говорилось, стоит ли то же самое повторять. Никто такой возможности не отвергает. Она требует соответствующих условий, тщательной проработки. Без этого встречаться никто не будет», — передает слова Ушаков корреспондент URA.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасс от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что для встречи Путина и Зеленского необходимо сначала возобновить переговоры Москвы и Киева, пишет RT. При этом в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского не исключена, сообщает «Национальная служба новостей».