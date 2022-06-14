Курганская автошкола учила водителей без согласия ГИБДД

В Курганской области автошкола обучала водителей по нелицензионной программе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автошкола в Мишкинской районе Курганской области обучала водителей по программе, не согласованной с ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе проверки было установлено, что в автошколе рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории „В“ не согласована с ГИБДД, а также отсутствуют документы на используемое в образовательных деятельности помещение», — говорится в сообщении.

По требованию прокурора за нарушение лицензии в отношении автошколы возбуждено административное дело. Руководителю назначено наказание в виде предупреждения. В настоящее время постановление не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские жители не признались в покупке водительских прав. По данным опроса автопортала «Дром», в Курганская области с первого раза сдают 81,7% водителей. Курганец, шесть раз сдававший на права, устроил ДТП с пострадавшими. ГИБДД перестала считать ошибки курганских автошкол после скандалов.