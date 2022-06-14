14 июня 2022

Курганская автошкола учила водителей без согласия ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области автошкола обучала водителей по нелицензионной программе Фото:

Автошкола в Мишкинской районе Курганской области обучала водителей по программе, не согласованной с ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе проверки было установлено, что в автошколе рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории „В“ не согласована с ГИБДД, а также отсутствуют документы на используемое в образовательных деятельности помещение», — говорится в сообщении.

По требованию прокурора за нарушение лицензии в отношении автошколы возбуждено административное дело. Руководителю назначено наказание в виде предупреждения. В настоящее время постановление не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские жители не признались в покупке водительских прав. По данным опроса автопортала «Дром», в Курганская области с первого раза сдают 81,7% водителей. Курганец, шесть раз сдававший на права, устроил ДТП с пострадавшими. ГИБДД перестала считать ошибки курганских автошкол после скандалов.

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Автошкола в Мишкинской районе Курганской области обучала водителей по программе, не согласованной с ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В ходе проверки было установлено, что в автошколе рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории „В“ не согласована с ГИБДД, а также отсутствуют документы на используемое в образовательных деятельности помещение», — говорится в сообщении. По требованию прокурора за нарушение лицензии в отношении автошколы возбуждено административное дело. Руководителю назначено наказание в виде предупреждения. В настоящее время постановление не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало о том, что курганские жители не признались в покупке водительских прав. По данным опроса автопортала «Дром», в Курганская области с первого раза сдают 81,7% водителей. Курганец, шесть раз сдававший на права, устроил ДТП с пострадавшими. ГИБДД перестала считать ошибки курганских автошкол после скандалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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