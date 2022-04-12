ГИБДД перестала считать ошибки автошкол Кургана после скандалов

В ГИБДД Курганской области больше не ведут рейтинг автошкол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская Госавтоинспекция перестала вести статистику результатов сдачи экзаменов курсантов отдельных автошкол. Это произошло после введения нового регламента по сдаче экзаменов на получение водительских прав в ГИБДД, сообщили URA.RU в ведомстве.

«В настоящее время ведение статистики о результатах сдачи экзаменов отдельными автошколами не предусмотрено», — ответили в ГИБДД по Курганской области на запрос URA.RU. Ранее эти показатели учитывали и публиковали на официальном сайте Госавтоинспекции.

В ГИБДД сообщили, что после принятия нового административного регламента (с 1 апреля 2021 года) число автошкол в Курганской области не изменилось. Вместе с тем, инспекторы отмечают постепенное повышение качества подготовки курсантов в соответствии с требованиями регламента: с начала 2022 года практический экзамен с первого раза сдали 16,9% кандидатов в водители. За 2021 год с первого раза экзамены сдали только 12,8% кандидатов. Всего за прошлый год было выдано больше 23 тысяч водительских удостоверений, из них в связи с первым получением и открытием новой категории — 2870 документа.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово едут за водительскими правами в другие регионы. Жители области удачно сдавали экзамены в Санкт-Петербурге, в Свердловской области, в Тюмени и других городах. Курганец потратил на пересдачу экзамена на права 100 тысяч, после чего ему пришлось учиться в Челябинске. Проблемы у курганцев начались с начала действия нового регламента в ГИБДД (с 1 апреля 2021г). С первой попытки удостоверения стали получать только 7,2% кандидатов в водители. Автошколы и курсанты обвиняли инспекторов в предвзятости, а в ГИБДД объясняли низкий процент сдачи экзаменов плохой подготовкой кандидатов в автошколах. Также учащиеся курганских автошкол жаловались на стоимость пересдачи экзамена на права.

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