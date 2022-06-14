Курганские жители не признались в покупке водительских прав

Водители Курганской области сообщили, что не покупали права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители Курганской области чаще остальных сдают на права с первого раза и никогда не покупали удостоверения за деньги. Так выглядит статистика региона по итогам опроса, проведенного автопорталом «Дром». Своим посетителям автосайт задавал вопрос: «С какого раза вы сдали практический экзамен по вождению?»

«Курганская область. Вариант№1 — с первого раза, 81,7%. Вариант №6 — права купил — 0%», сообщают итоговые цифры опроса. Среди 35 регионов, наиболее активно участвовавших в опросе, лишь курганские респонденты указали, что не покупали водительские права. Количество сдавших с первого раза также является лидирующим показателем по стране.

Кроме этого, 8,5% ответивших курганцев сообщили, что получили права со второй попытки, 2,4% — с третьего раза, 4,7% — с четвертой и более попытки. 2,4% не сдали или не сдавали экзамен в ГИБДД.

Наибольший процент (18,8) из тех, кто «купил права», выявили в Самарской области. В Ленинградской области так ответили 15,3% прошедших опрос, в Москве — 14,2%. Опрос проводился на сайте «Дром» среди 13 658 человек с 6 по 14 июня 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на экзамене мужчина предложил деньги инспектору за возможность второй попытки. Также курганец потратил на пересдачу экзамена более 100 тысяч рублей.