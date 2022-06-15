15 июня 2022

Пермская полиция не доверяет ремонт своего здания гастарбайтерам

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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, гастарбайтер, ремонт кровли, ремонт крыши, строитель, рабочий, площадь революции1
Гастарбайтеров не пустят на крышу здания пермской полиции Фото:

Ремонт здания управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю доверят только гражданам России. Согласно конкурсной документации, не допустят на объект даже рабочих с двойным гражданством.

«Подрядчик не должен привлекать для выполнения работ на объекте иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством, а также лиц, которым по результатам проверки заказчиком было отказано в допуске на объект», — говорится в проекте договора на ремонт кровли здания, размещенном на портале госзакупок. Список рабочих и копии их паспортов подрядчик должен будет предоставить для проверки до начала работ.

Подать заявку на выполнение капремонта крыши здания по ул. Чернышевского, 7 потенциальные подрядчики могут до 21 июня. ГУ МВД готово заплатить за него 1,552 млн рублей.

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Ремонт здания управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю доверят только гражданам России. Согласно конкурсной документации, не допустят на объект даже рабочих с двойным гражданством. «Подрядчик не должен привлекать для выполнения работ на объекте иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством, а также лиц, которым по результатам проверки заказчиком было отказано в допуске на объект», — говорится в проекте договора на ремонт кровли здания, размещенном на портале госзакупок. Список рабочих и копии их паспортов подрядчик должен будет предоставить для проверки до начала работ. Подать заявку на выполнение капремонта крыши здания по ул. Чернышевского, 7 потенциальные подрядчики могут до 21 июня. ГУ МВД готово заплатить за него 1,552 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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