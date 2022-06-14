РАНХиГС взялся учить студентов ХМАО социальному бизнесу

Спикеры проекта — предприниматели, которые уже создали успешный социальный бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты Югорского госуниверситета (Ханты-Мансийск) стали участниками проекта РАНХиГС — акселератор социальных инициатив RAISE. Это образовательный интенсив, на котором учат создавать успешный бизнес, ориентированный на помощь людям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«RAISE считается одной из самых крупных молодежных площадок в сфере социального предпринимательства. Это образовательная программа с конкурсной составляющей, в рамках которой студенты учатся разрабатывать и реализовывать проекты в сфере соцбизнеса», — рассказали корреспонденту URA.RU в университете.

Спикеры проекта — предприниматели, которые уже воплотили в жизнь успешные бизнес-кейсы. Например, Анна Курбанова — руководитель гончарной мастерской, в которой работают слабовидящие мастера. «В социальном предпринимательстве трендом, например, может быть помощь людям. Это подразумевает улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, оказание социальной помощи, поиск людей, популяризация культуры безопасности», — рассказала Курбанова.

После образовательного интенсива студенты должны придумать свой социальным бизнес-проект. Летом они представят его экспертам, а затем потенциальными партнерам — некоммерческим организациям, бизнесу и власти.

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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