Путин и Си Цзиньпин договорились о помощи в условиях санкций

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Россия и Китай продолжат совместное противостояние санкционной кампании Запада Фото:
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Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Итоги разговора опубликованы на официальном сайте президента РФ.

«[В ходе разговора] подробно рассмотрены перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Также затрагивались вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей», — сообщает пресс-служба президента.

При обсуждении ситуации на мировой арене также подчеркивалось, что Россия и Китай выступают с «единых или близких позиций», а также «последовательно отстаивают принципы международного права». Кроме того, главы государств подтвердили обоюдную готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в том числе на площадке ООН.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения «недружественных стран» вводятся с начала 2000-х годов и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».

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Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Итоги разговора опубликованы на официальном сайте президента РФ. «[В ходе разговора] подробно рассмотрены перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Также затрагивались вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей», — сообщает пресс-служба президента. При обсуждении ситуации на мировой арене также подчеркивалось, что Россия и Китай выступают с «единых или близких позиций», а также «последовательно отстаивают принципы международного права». Кроме того, главы государств подтвердили обоюдную готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в том числе на площадке ООН. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения «недружественных стран» вводятся с начала 2000-х годов и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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