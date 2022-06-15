Бабушки не могут дать контакты родных и сказать, где они живут (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Волонтеры разыскивают родственников двух пожилых женщин — 83 и 80 лет, которые были найдены на улицах Тюмени и имеют признаки потери памяти. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

«Внимание, ищем родственников! Галина Кашкарова, 83 года: 15 июня была найдена в Тюмени на улице Пролетарской. Валентина Крашенинина, 80 лет: также была обнаружена в Тюмени, имя и возраст со слов найденной», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт» Тюменской области.

Галину Кашкарову на улице обнаружили в одном халате и галошах. Валентина Крашенинина передвигается при помощи трости. Женщины не помнят, где живут, и не могут дать контакты родных.

Если вам что-либо известно о найденных тюменках, сообщить информацию можно по телефонам 8-982-909-15-00, 8-922-005-95-59. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени два года разыскивают мужчину, который ушел из больницы и пропал. Узнать его можно по наколкам на пальцах.

Фото: «Лиза Алерт» Тюменской области

Фото: «Лиза Алерт» Тюменской области