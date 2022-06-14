Мужчина ушел из больницы и исчез на два года (архивное фото) Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

В Тюменской области ровно два года назад пропал и все еще не найден Иван Архипов, в последний раз мужчину видели в отделении больницы в Заводоуковске. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Узнать исчезнувшего можно по наколкам перстней на пальцах.

«Иван Архипов 15 июня 2020 года ушел из отделения Областной больницы №12 в Заводоуковске, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особые приметы: татуировки на левой кисти в виде пяти точек и буквы „В“, на пальцах — перстни», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

На вид мужчине 35 лет, рост 175-180 см, темные волосы, зеленые глаза. Обладающих какой-либо информацией об Иване Архипове, просят связаться с полицией (112), или позвонить волонтерам — 8-932-32-39-911.

Согласно данным онлайн-издания ON TATTOO, перстни на пальцах являются одним из самых информативных видов татуировок, которые себе делают заключенные. Такой вид тату выступает как своеобразная визитная карточка, рассказывая, где и как отбывал срок человек.

Ранее Иван Архипов стал одним из героев материала URA.RU о пропавших без вести тюменцах. Агентство рассказало о том, как ищут таких людей, и что делать, чтобы ваши близкие не попали в подобную ситуацию.

Фото: «Белая Сова — Тюмень»