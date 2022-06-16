Депутат Госдумы назвал угрозу Крыму самоубийством для Украины

16 июня 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Крымский мост под надежной охраной, отметил депутат Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский мост охраняется и любые попытки удара Украины по нему приведут к ответной реакции России. Об этом завил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости». По его словам, мост охраняется с помощью современных систем противовоздушной обороны. Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения, передает RT. США согласились отправить Украине реактивные системы залпового огня при условии, что их не будут использовать для нанесения ударов по России. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины. В Крыму восстановят железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Крымский мост охраняется и любые попытки удара Украины по нему приведут к ответной реакции России. Об этом завил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — сказал Шеремет в интервью РИА «Новости». По его словам, мост охраняется с помощью современных систем противовоздушной обороны. Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения, передает RT. США согласились отправить Украине реактивные системы залпового огня при условии, что их не будут использовать для нанесения ударов по России. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины. В Крыму восстановят железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.