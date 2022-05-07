В Крым впервые с 2014 года запустят поезда из Херсона

В Крыму восстановят сообщение с Украиной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Крыму восстановят пассажирское железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме», — заявил Аксенов о возможности возобновления пассажирского сообщения Крыма с соседними территориями. «Регионы, сопредельные территории (Херсонская и Запорожская области) будут жить нормальной, спокойной жизнью», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной прервали в 2014 году, когда полуостров вошел в состав РФ. Две основные железнодорожные ветки соединяли Крым с соседними районами Херсонской области. Пассажирское сообщение Крыма с Россией открыли по построенному в 2019 году Крымскому мосту, грузовое и железнодорожное сообщение сделали в 2020 году.

Ранее в Крыму восстановили экономические отношения с Херсонской областью. Это стало возможным после того, как Херсонская область перешла под полный контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Запорожье и Херсонская область могут провести референдум по вхождению в состав РФ, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении Херсонской области стать субъектом РФ, пишет «Национальная служба новостей». Регион уже начал переходить на расчеты в рублях, сообщают «Дни.ру».

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