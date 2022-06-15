В Перми будут судить участников конфликта со стрельбой в кафе

Во время драки обвиняемые произвели несколько выстрелов в мужчину из травматического пистолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми перед судом предстанут трое мужчин, учинивших в кафе драку с применением оружия. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством. Информация размещена на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Следственной частью ГСУ краевого МВД завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 ст. 213 („Хулиганство“), ч. 2 ст. 112 („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“) и ч. 1 ст. 119 „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“) УК РФ», — сообщается на сайте краевого главка.

О конфликте, который произошел в августе 2021 года в кафе торгового центра Green Plaza, рассказывало URA.RU. Один из его участников, 25-летний молодой человек, позвонил своему отцу и рассказал, что его избили. Спустя некоторое время в кафе пришли 47-летний мужчина и его 45-летний родственник. Они выстрелили из травматического пистолета в обидчика молодого человека и избили его.

Оперативники задержали обвиняемых по горячим следам в одном из баров Индустриального района. Мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Они возместили избитому ими пермяку ущерб в сумме 150 тысяч рублей, хотя сам потерпевший оценил ущерб в три миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.