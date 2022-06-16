В России больше не будут продавать Coca-Cola

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Кока-кола. Курган, кока-кола, coca-cola
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В России больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola. Об этом сообщили дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic).

«Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорится в заявлении компании. Его приводит издание Reuters.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла на 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360.

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В России больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola. Об этом сообщили дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic). «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорится в заявлении компании. Его приводит издание Reuters. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла на 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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