В России больше не будут продавать Coca-Cola

16 июня 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Компания окончательно уходит из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola. Об этом сообщили дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic). «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорится в заявлении компании. Его приводит издание Reuters. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла на 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola. Об этом сообщили дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic). «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорится в заявлении компании. Его приводит издание Reuters. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла на 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360.