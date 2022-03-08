Coca-Cola прекращает работу в России

Компания Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — сообщается в заявлении. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах.
Ранее сообщалось, что все кофейни Starbucks в России временно закрываются. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, заявил генеральный директор сети Кевин Джонсон.
Компания Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. «Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — сообщается в заявлении. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах. Ранее сообщалось, что все кофейни Starbucks в России временно закрываются. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, заявил генеральный директор сети Кевин Джонсон.