08 марта 2022

Coca-Cola прекращает работу в России

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Завод Coca-Cola Hellenic.Екатеринбург , логотип, музей coca cola
Coca-Cola временно прекращает деятельность в РФ Фото:
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Компания Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — сообщается в заявлении. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах.

Ранее сообщалось, что все кофейни Starbucks в России временно закрываются. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, заявил генеральный директор сети Кевин Джонсон.

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Компания Coca-Cola приостанавливает работу в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. «Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — сообщается в заявлении. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах. Ранее сообщалось, что все кофейни Starbucks в России временно закрываются. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, заявил генеральный директор сети Кевин Джонсон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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