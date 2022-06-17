В Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25

Самолет Су-25 упал в Корочанском районе Белгородской области
В Белгородской области потерпел крушение российский штурмовой самолет Су-25. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности.
«По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предположительно, упал штурмовик Су-25», — сообщает РЕН ТВ.
В пресс-службе Западного военного округа заявили, что причиной падения, вероятно, стала техническая неисправность. В ведомстве сообщили, что жертв и разрушений нет. Пилот успел катапультироваться и остался жив.
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