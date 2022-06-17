В Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, истребители, в небе
Самолет Су-25 упал в Корочанском районе Белгородской области Фото:

В Белгородской области потерпел крушение российский штурмовой самолет Су-25. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности.

«По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предположительно, упал штурмовик Су-25», — сообщает РЕН ТВ.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что причиной падения, вероятно, стала техническая неисправность. В ведомстве сообщили, что жертв и разрушений нет. Пилот успел катапультироваться и остался жив.

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В Белгородской области потерпел крушение российский штурмовой самолет Су-25. По предварительной информации, самолет упал из-за технической неисправности. «По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предположительно, упал штурмовик Су-25», — сообщает РЕН ТВ. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что причиной падения, вероятно, стала техническая неисправность. В ведомстве сообщили, что жертв и разрушений нет. Пилот успел катапультироваться и остался жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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