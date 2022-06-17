Кадыров заявил о начавшейся зачистке поселка Тошковка

Российская армия начала зачистку поселка Тошковка в Луганской народной республике от украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Идет поэтапная зачистка населенного пункта Тошковка Луганской Народной Республики. Мимо моего дорогого БРАТА, командира Полка полиции Росгвардии Алихана Шавхалова „Легиона“ и его бойцов даже муха бандеровская не проскочит. Ребята активно поливают свинцом огневые позиции осевших украинских националистов. В следствие чего у противника не остается иного выбора, кроме как оставить занимаемую территорию», — написал Кадыров.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 14 июня Кадыров сообщил, что Россия завершила освобождение населенного пункта Камышеваха в ЛНР, пишет RT. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что территория ЛНР освобождена на 95%, сообщает «Национальная служба новостей».
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