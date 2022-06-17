Кадыров заявил о начавшейся зачистке поселка Тошковка 18 июня 2022 в 07:34 Размер текста - 17 + Армия РФ ведет поэтапную зачистку Тошковки, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия начала зачистку поселка Тошковка в Луганской народной республике от украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Идет поэтапная зачистка населенного пункта Тошковка Луганской Народной Республики. Мимо моего дорогого БРАТА, командира Полка полиции Росгвардии Алихана Шавхалова „Легиона“ и его бойцов даже муха бандеровская не проскочит. Ребята активно поливают свинцом огневые позиции осевших украинских националистов. В следствие чего у противника не остается иного выбора, кроме как оставить занимаемую территорию», — написал Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 14 июня Кадыров сообщил, что Россия завершила освобождение населенного пункта Камышеваха в ЛНР, пишет RT. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что территория ЛНР освобождена на 95%, сообщает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Российская армия начала зачистку поселка Тошковка в Луганской народной республике от украинских националистов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Идет поэтапная зачистка населенного пункта Тошковка Луганской Народной Республики. Мимо моего дорогого БРАТА, командира Полка полиции Росгвардии Алихана Шавхалова „Легиона“ и его бойцов даже муха бандеровская не проскочит. Ребята активно поливают свинцом огневые позиции осевших украинских националистов. В следствие чего у противника не остается иного выбора, кроме как оставить занимаемую территорию», — написал Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 14 июня Кадыров сообщил, что Россия завершила освобождение населенного пункта Камышеваха в ЛНР, пишет RT. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что территория ЛНР освобождена на 95%, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям