Топливо предназначалось для украинской военной техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на Украине уничтожили хранилища топлива, которые ВСУ использовали для военной техники в Донбассе. Об этом стало известно на брифинге Минобороны России.

«В районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе. Поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, 62 района сосредоточения живой силы и военной техники», — отмечается в telegram-канале ведомства.

Военные РФ также уничтожили более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять РСЗО «Град», шесть танков. Были сбиты украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, восемь украинских беспилотников.

Российская сторона проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Она началась после обострения военного конфликта между Киевом и населением Донбасса, которое восемь лет подвергалось обстрелам и зверствам со стороны ВСУ и нацбатов. На данный момент от националистов и украинской армии освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Херсонская и большая часть Запорожской области также под контролем ВС РФ, передает агентство Nation News. В Мелитополе (Запорожская область) после отключения ВСУ электросети снабжение электричеством начинают восстанавливать российские специалисты, дополняет «Национальная служба новостей».

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