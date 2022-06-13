Mash: снаряды ВСУ попали в роддом больницы в Донецке

Из-за обстрелов ВСУ в Донецке пострадал роддом (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Несколько снарядов, которые выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ), попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Очевидцы сообщают о попадании снарядов в роддом больницы Вишневского. Снаряды попали в центральный вход. Предварительно, женщины, дети и персонал в подвале. Информации о пострадавших нет», — сообщает Mash.

Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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