Mash: снаряды ВСУ попали в роддом больницы в Донецке

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Из-за обстрелов ВСУ в Донецке пострадал роддом (архивное фото) Фото:

Несколько снарядов, которые выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ), попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Очевидцы сообщают о попадании снарядов в роддом больницы Вишневского. Снаряды попали в центральный вход. Предварительно, женщины, дети и персонал в подвале. Информации о пострадавших нет», — сообщает Mash.

Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Несколько снарядов, которые выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ), попали в роддом больницы Вишневского в Донецке. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Донбассе». «Очевидцы сообщают о попадании снарядов в роддом больницы Вишневского. Снаряды попали в центральный вход. Предварительно, женщины, дети и персонал в подвале. Информации о пострадавших нет», — сообщает Mash. Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение. Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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