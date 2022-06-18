Путин обратился к врачам, участвующим в спецоперации на Украине

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил действия медицинских работников в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам, которые оказывают помощь военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом глава государства сказал на церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах России.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые, порой жертвуя собой, оказывают помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — заявил Путин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Из-за эскалации военного конфликта между киевской властью и населением Донбасса Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и геноцида украинских националистов.

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам, которые оказывают помощь военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом глава государства сказал на церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах России. «Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые, порой жертвуя собой, оказывают помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — заявил Путин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Из-за эскалации военного конфликта между киевской властью и населением Донбасса Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и геноцида украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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