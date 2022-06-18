Путин обратился к врачам, участвующим в спецоперации на Украине

Владимир Путин оценил действия медицинских работников в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским медицинским работникам, которые оказывают помощь военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом глава государства сказал на церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах России.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые, порой жертвуя собой, оказывают помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — заявил Путин. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Из-за эскалации военного конфликта между киевской властью и населением Донбасса Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и геноцида украинских националистов.

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