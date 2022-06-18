Путин задумался о повышении оплаты труда медиков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В России нужно модернизировать систему оплаты труда медиков, считает Путин Фото:

В России необходимо модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах РФ. Российский лидер принимал в ней участие по видеосвязи.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой, вице-премьером РФ] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

Также на онлайн-встрече Путин возмутился зарплатой свердловского фельдшера. По словам сотрудницы одной из больниц в Свердловской области, она зарабатывает 30 тысяч рублей. Тогда Путин задал вопрос губернатору Евгению Куйвашеву: «Как думаете, это нормально?»

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В России необходимо модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах РФ. Российский лидер принимал в ней участие по видеосвязи. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой, вице-премьером РФ] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Также на онлайн-встрече Путин возмутился зарплатой свердловского фельдшера. По словам сотрудницы одной из больниц в Свердловской области, она зарабатывает 30 тысяч рублей. Тогда Путин задал вопрос губернатору Евгению Куйвашеву: «Как думаете, это нормально?»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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