Путин задумался о повышении оплаты труда медиков

18 июня 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В России нужно модернизировать систему оплаты труда медиков, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах РФ. Российский лидер принимал в ней участие по видеосвязи. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой, вице-премьером РФ] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Также на онлайн-встрече Путин возмутился зарплатой свердловского фельдшера. По словам сотрудницы одной из больниц в Свердловской области, она зарабатывает 30 тысяч рублей. Тогда Путин задал вопрос губернатору Евгению Куйвашеву: «Как думаете, это нормально?» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России необходимо модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах РФ. Российский лидер принимал в ней участие по видеосвязи. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой, вице-премьером РФ] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Также на онлайн-встрече Путин возмутился зарплатой свердловского фельдшера. По словам сотрудницы одной из больниц в Свердловской области, она зарабатывает 30 тысяч рублей. Тогда Путин задал вопрос губернатору Евгению Куйвашеву: «Как думаете, это нормально?»