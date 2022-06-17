Путин в эфире с Куйвашевым удивился зарплате фельдшера в 30 тыс. Видео

18 июня 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел на видеосвязь с президентом Фото: Антон Белицкий © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции, посвященной открытию медцентров в регионах России, провел видеоконференцию с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, спросив у него о ситуации со здравоохранением в регионе. Также на онлайн-встрече присутствовала врач одной из свердловских больниц, которая призналась президенту, что ее зарплата составляет 30 тысяч рублей. Встреча прошла в рамках подготовки ко Дню медицинского работника. Глава региона отчитался об открытии шести фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской области и отметил, что в целом ситуация со здравоохранением в области хорошая, идет реализация программы «Земской доктор». Рядом с Куйвашевым находилась Валентина Синичкина — фельдшер фельдшерско-акушерского пункта поселка Половинного Верхнепышминской ЦГБ имени П.Д.Бородина. Она рассказала, что уже 33 года работает в системе здравоохранения. Президент спросил, какая у нее зарплата. «30 тысяч рублей», — ответила фельдшер. Владимир Путин удивился цифре и задал встречный вопрос: «Как думаете, это нормально?» Также на встрече были губернаторы других областей и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляция видеоконференции велась на канале «Россия 24». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции, посвященной открытию медцентров в регионах России, провел видеоконференцию с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, спросив у него о ситуации со здравоохранением в регионе. Также на онлайн-встрече присутствовала врач одной из свердловских больниц, которая призналась президенту, что ее зарплата составляет 30 тысяч рублей. Встреча прошла в рамках подготовки ко Дню медицинского работника. Глава региона отчитался об открытии шести фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской области и отметил, что в целом ситуация со здравоохранением в области хорошая, идет реализация программы «Земской доктор». Рядом с Куйвашевым находилась Валентина Синичкина — фельдшер фельдшерско-акушерского пункта поселка Половинного Верхнепышминской ЦГБ имени П.Д.Бородина. Она рассказала, что уже 33 года работает в системе здравоохранения. Президент спросил, какая у нее зарплата. «30 тысяч рублей», — ответила фельдшер. Владимир Путин удивился цифре и задал встречный вопрос: «Как думаете, это нормально?» Также на встрече были губернаторы других областей и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Трансляция видеоконференции велась на канале «Россия 24».