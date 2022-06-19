Верховная Рада запретила российскую музыку на Украине

Верховная Рада запретила российскую музыку и книги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Верховная Рада Украины запретила использовать российскую музыку на территории страны. Об этом в своем telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Верховная Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За это проголосовало 303 депутата. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России», — написал Железняк.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что против мирных жителей ЛНР и ДНР регулярно проводились карательные операции.

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