В Кишиневе отказались устанавливать сцену для артистов из РФ

20 июня 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Полиция Кишинева сорвала концерт с участием Филиппа Киркорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полиция молдавской столицы отказалась пропускать на центральную площадь грузовик со сценой. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости. «Концерт должен был состояться после митинга партии «Шор». После того, как грузовик со сценов не пустили на площадь, протестующие пошли к комиссариату, где потребовали предоставить организаторам возможность установить необходимое оборудование. «Люди попросили организовать концерт Филиппа Киркорова и других артистов: Давы, Ивана Дмитриенко. Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — рассказала вице-председатель местной партии Марина Таубер. Полицейские объяснили случившееся тем, что грузовик решили проверить на наличие подозрительных предметов. В итоге отведенное для концерта время вышло, и организаторы объявили отмену мероприятия. В свою очередь, запрет на въезд в РФ в течение 50 лет коснулся украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина, сообщали в СМИ. Такие ограничительные меры связаны с антироссийскими высказываниями украинских медийных лиц по поводу спецоперации РФ на Украине, целями которой является демилитаризация Украины и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Полиция молдавской столицы отказалась пропускать на центральную площадь грузовик со сценой. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости. «Концерт должен был состояться после митинга партии «Шор». После того, как грузовик со сценов не пустили на площадь, протестующие пошли к комиссариату, где потребовали предоставить организаторам возможность установить необходимое оборудование. «Люди попросили организовать концерт Филиппа Киркорова и других артистов: Давы, Ивана Дмитриенко. Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — рассказала вице-председатель местной партии Марина Таубер. Полицейские объяснили случившееся тем, что грузовик решили проверить на наличие подозрительных предметов. В итоге отведенное для концерта время вышло, и организаторы объявили отмену мероприятия. В свою очередь, запрет на въезд в РФ в течение 50 лет коснулся украинского телеведущего и тревел-блогера Антона Птушкина, сообщали в СМИ. Такие ограничительные меры связаны с антироссийскими высказываниями украинских медийных лиц по поводу спецоперации РФ на Украине, целями которой является демилитаризация Украины и помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик.