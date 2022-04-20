Baza: тревел-блогеру Птушкину на 50 лет запретили въезд в Россию

Антон Птушкин в Луганске, но выступал против действий России на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинскому телеведущему и тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезжать в Россию на 50 лет — до 2072 года. Сам запрет действует с 16 апреля 2022 года.

«Это связано с его жесткой антивоенной позицией и критическими высказываниями по поводу действий России на Украине. Приехать в Россию блогер сможет, когда ему исполнится почти 88 лет. То есть такой запрет можно назвать практически пожизненным», — пишет telegram-канал Baza.

Антон Птушкин родился на территории Украинской ССР, в Луганске. Он был радио- и телеведущим, диджеем. Получил статус «Заслуженный журналист Украины» в 2020 году. Был ведущим программы о путешествиях «Орел и Решка», после этого занялся частным блогом. На его youtube-канал подписаны почти 6 млн человек, отмечает «Утро.ру». Украинский блогер также снимал ролик о подпольной жизни Киева после переформирования российской армии на другие направления. Он показал, что в городе проводят «секретные вечеринки», сообщает телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, по которым 8 лет производят обстрелы ВСУ. Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях. В результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены большие территории ЛНР и ДНР.

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