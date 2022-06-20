Россия пообещала жестко ответить Литве на блокаду Калининграда

20 июня 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Литва прекратит транзит санкционных товаров в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может начать защищать свои национальные интересы, если Литва не восстановит грузовой транзит в Калининградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. В министерстве отметили, что вызвали временную поверенную в делах Литвы и сообщили ей о последствиях блокировки грузового сообщения. «Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — указано на сайте МИД РФ. Сообщается, что такие действия Литвы расцениваются как открыто враждебные и происходящее является нарушением международно-правовых обязательств Литвы. В МИД РФ потребовали отмены таких рестрикций. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны, сообщает «Национальная служба новостей». Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» страны. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия может начать защищать свои национальные интересы, если Литва не восстановит грузовой транзит в Калининградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. В министерстве отметили, что вызвали временную поверенную в делах Литвы и сообщили ей о последствиях блокировки грузового сообщения. «Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — указано на сайте МИД РФ. Сообщается, что такие действия Литвы расцениваются как открыто враждебные и происходящее является нарушением международно-правовых обязательств Литвы. В МИД РФ потребовали отмены таких рестрикций. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны, сообщает «Национальная служба новостей». Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» страны.