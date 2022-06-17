Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград

18 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Литва прекратит транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. Соответствующее заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Запрет [Евросоюза] распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации (или из Калининградской области Российской Федерации в Российскую Федерацию), т. е. перевозимых транзитом через территорию Литовской Республики», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Алиханова. По слова губернатора 18 июня Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом (ЕС). По оценке Алиханова, ограничения коснутся порядка 50% грузов, ввозимых с территории РФ. Власти региона потребовали от Еврокомиссии разъяснений по поводу данного запрета и назвали его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление нарастает с начала «нулевых» и в последнее время только обостряется. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. Соответствующее заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Запрет [Евросоюза] распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации (или из Калининградской области Российской Федерации в Российскую Федерацию), т. е. перевозимых транзитом через территорию Литовской Республики», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Алиханова. По слова губернатора 18 июня Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом (ЕС). По оценке Алиханова, ограничения коснутся порядка 50% грузов, ввозимых с территории РФ. Власти региона потребовали от Еврокомиссии разъяснений по поводу данного запрета и назвали его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление нарастает с начала «нулевых» и в последнее время только обостряется. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.