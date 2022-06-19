19 июня 2022
18 июня 2022

В Тюмени 10-месячный ребенок обварился кипятком. «Кожа слезла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая прибыла на место происшествия через 10 минут Фото:

В Тюмени 10-месячный ребенок получил ожоги, опрокинув на себя емкость с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. От фатальных последствия младенца спасла мать.

«Малыш облился кипятком — лицо и живот: опрокинул на себя контейнер с лапшой быстрого приготовления. Кожа слезла, но не полностью, я успела поместить под холодную воду, умыть лицо», — приводит депздрав слова матери потерпевшего.

По данным ведомства, медики прибыли на место происшествия через 10 минут. «Мальчик получил термические ожоги I—II степени лица, шеи, правого плеча, груди, живота: общая площадь ожоговой поверхности составила 24%. Обезболивание и противоожоговые повязки улучшили состояние маленького пациента, после его доставили в Областную клиническую больницу № 1», — добавили в пресс-службе.

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В Тюмени 10-месячный ребенок получил ожоги, опрокинув на себя емкость с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. От фатальных последствия младенца спасла мать. «Малыш облился кипятком — лицо и живот: опрокинул на себя контейнер с лапшой быстрого приготовления. Кожа слезла, но не полностью, я успела поместить под холодную воду, умыть лицо», — приводит депздрав слова матери потерпевшего. По данным ведомства, медики прибыли на место происшествия через 10 минут. «Мальчик получил термические ожоги I—II степени лица, шеи, правого плеча, груди, живота: общая площадь ожоговой поверхности составила 24%. Обезболивание и противоожоговые повязки улучшили состояние маленького пациента, после его доставили в Областную клиническую больницу № 1», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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