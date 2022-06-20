Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение

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В ближайшие дни ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду Фото:

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«По данным синоптиков сегодня и в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду. Очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В МЧС рекомендуют закрывать все окна и двери при дожде, проверив надежность их закрытия. «Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — сообщают спасатели.

Штормовое предупреждение спасатели объявили 29 мая. Сильный ветер был в Свердловской области в майские праздники. URA.RU рассказывало, что порывы ветра опрокинули киоск с продавщицей внутри на Ботанике, а также уронили деревья.

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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. «По данным синоптиков сегодня и в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду. Очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В МЧС рекомендуют закрывать все окна и двери при дожде, проверив надежность их закрытия. «Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности», — сообщают спасатели. Штормовое предупреждение спасатели объявили 29 мая. Сильный ветер был в Свердловской области в майские праздники. URA.RU рассказывало, что порывы ветра опрокинули киоск с продавщицей внутри на Ботанике, а также уронили деревья.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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