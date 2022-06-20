Минфин прогнозирует снижение доходов россиян

20 июня 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Минфин ждет падения доходов россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин РФ прогнозирует снижение реальных доходов населения в 2022 году на 6,8%, в 2023 году ожидается их рост на 1,3%. Согласно проектировкам, в 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023 году они вырастут на 0,8%. При этом уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году. Показатели следуют из документа министерства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Документ размещен на сайте Минфина. Реальные располагаемые доходы россиян упали из-за резкого роста цен на фоне санкций и девальвации рубля: по итогам первого квартала 2022 года они сократились на 1,2% в годовом выражении, следует из оценок Росстата социально-экономического положения страны за март 2022 года. В марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале — столь значительный рост показателя за месяц стал рекордным с января 1999 года (тогда цены выросли на 8,38%). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минфин РФ прогнозирует снижение реальных доходов населения в 2022 году на 6,8%, в 2023 году ожидается их рост на 1,3%. Согласно проектировкам, в 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023 году они вырастут на 0,8%. При этом уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году. Показатели следуют из документа министерства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Документ размещен на сайте Минфина. Реальные располагаемые доходы россиян упали из-за резкого роста цен на фоне санкций и девальвации рубля: по итогам первого квартала 2022 года они сократились на 1,2% в годовом выражении, следует из оценок Росстата социально-экономического положения страны за март 2022 года. В марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале — столь значительный рост показателя за месяц стал рекордным с января 1999 года (тогда цены выросли на 8,38%).