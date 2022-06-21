IT-эксперт объяснил, как мошенники выбирают своих жертв

Круг доверчивых граждан гораздо шире одного конкретного возраста. И мошенники подходят к его поиску довольно комплексно. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Круг доверчивых граждан, ставших жертвами мошенников, не зависит от какого-то конкретного возраста. Чаще всего злоумышленники работают с довольно широким возрастным диапазоном за счет подбора соответствующих информационных поводов. Об этом рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

«Нередко круг возможных жертв обмана зависит от того, какой информационный повод намерены использовать злоумышленники. Так, мошенники, эксплуатирующие тему выплат и индексаций, обычно ориентируются на россиян среднего возраста и старше», — приводит слова Сизова радио Sputinik.

Также он уточнил, что наиболее актуальными инфоповодами, за которые чаще всего цепляются злоумышленники были и остаются темы, связанные со всевозможными новыми выплатами, индексациями, возможно, пожертвованиями. Ну и традиционно мошенники продолжают использовать данные, которые у них уже есть, с целью «прощупывания почвы».

«Самый простой вектор — „повезет — не повезет“. Это звонки всем подряд, чьи данные есть у злоумышленников в достаточном объеме для реализации той или иной противоправной схемы. Либо потенциальная жертва цепляется на удочку, и начинается что-то более сложное, либо жертва отбивается. Время от времени происходят повторные звонки. Если та или иная жертва не повелась на обман, спустя некоторое время — три-четыре месяца — идет повторная попытка прощупать, вдруг клиент поведется на новую схему», — уточнил Алексей Сизов.

Также злоумышленники активно пользуются банковскими темами. Они получают данные о пользователях того или иного банка и подстраиваются под схему работы конкретного такого учреждения,

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