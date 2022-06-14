ЦБ придумал, как защитить россиян от кредитных мошенников

Ограничения на запрет взятие кредита будут бесплатными для россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне смогут избавить себя от кредитов, которые на их имя берут мошенники. Для этого Центробанк разработал новый механизм. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории», — говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленники смогут меньше пользоваться разработанной схемой. Она предполагает использование личных данных граждан для взятия кредитных продуктов на имена жертв и пользование этими деньгами.

«Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — поясняется в сообщении.

Ограничения на запрет взятие кредита будут бесплатными для россиян. Сделать это можно через сайт «Госуслуги».