Власти Грузии признали, что страна не может войти в НАТО

Грузия до сих пор не получила официального приглашения в Североатлантический альянс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грузия не может вступить в Североатлантический альянс, потому что не смогла решить территориальные проблемы с Российской Федерацией. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Страна привержена вступлению в НАТО. Но до этого должна решить свои территориальные проблемы с Россией», — отметил он на экономической конференции в Катаре. Его слова приводит агентство Reuters.

Ранее Россия официально признала независимыми территориями Южную Осетию и Абхазию. Однако Грузия так не считает, поэтому разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из СНГ.

В 2006 году грузинский парламент проголосовал за вступление Грузии в НАТО, через два года государство провело референдум об этом. За высказалось большинство голосовавших. Однако несмотря на это, Грузия до сих пор не получила официального приглашения стать членом Альянса.