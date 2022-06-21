Власти Грузии признали, что страна не может войти в НАТО

Грузия не может вступить в Североатлантический альянс, потому что не смогла решить территориальные проблемы с Российской Федерацией. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Страна привержена вступлению в НАТО. Но до этого должна решить свои территориальные проблемы с Россией», — отметил он на экономической конференции в Катаре. Его слова приводит агентство Reuters.
Ранее Россия официально признала независимыми территориями Южную Осетию и Абхазию. Однако Грузия так не считает, поэтому разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из СНГ.
В 2006 году грузинский парламент проголосовал за вступление Грузии в НАТО, через два года государство провело референдум об этом. За высказалось большинство голосовавших. Однако несмотря на это, Грузия до сих пор не получила официального приглашения стать членом Альянса.
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Грузия не может вступить в Североатлантический альянс, потому что не смогла решить территориальные проблемы с Российской Федерацией. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Страна привержена вступлению в НАТО. Но до этого должна решить свои территориальные проблемы с Россией», — отметил он на экономической конференции в Катаре. Его слова приводит агентство Reuters. Ранее Россия официально признала независимыми территориями Южную Осетию и Абхазию. Однако Грузия так не считает, поэтому разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из СНГ. В 2006 году грузинский парламент проголосовал за вступление Грузии в НАТО, через два года государство провело референдум об этом. За высказалось большинство голосовавших. Однако несмотря на это, Грузия до сих пор не получила официального приглашения стать членом Альянса.